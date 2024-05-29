بإطلالة بدوية.. أحدث ظهور لـ أسماء جلال من كواليس فيلم اللعب مع العيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

شوقت الفنانة أسماء جلال جمهورها بنشر صورة جديدة من كواليس تصوير فيلم "اللعب مع العيال، إخراج شريف عرفة.

ونشرت أسماء الصورة عبر حسابها على موقع "انستجرام"، وظهرت مرتدية ملابس بدوية، معلقة: "اللعب مع العيال، إخراج استاذ شريف عرفة، قريبًا في السينما".

"اللعب مع العيال" يجمع للمرة الأولى الفنان محمد إمام مع المخرج الكبير شريف عرفة.

الفيلم يشارك في بطولته مع محمد إمام كل من: أسماء جلال وباسم سمرة وحجاج عبدالعظيم ودينا محسن (ويزو) ومصطفى غريب وغيرهم، من تأليف وإخراج شريف عرفة.

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