الفيشاوي بصحبة محمود حميدة وغادة عبدالرازق بلوك جديد ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة



محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

أحمد الفيشاوي

نشر الفنان أحمد الفيشاوي صور جديدة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر برفقته الفنان محمود حميدة.

أمل رزق

نشرت الفنانة أمل رزق صورة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة شبابية.

أنغام

تواصل الفنانة أنغام دعم القضية الفلسطينية ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" وعلقت: "أنها إبادة وليست حرب".

عباس أبو الحسن

هنأ الفنان والسيناريست عباس أبو الحسن، مهندس الديكور أنسي أبو سيف بعد منحه جائزة الدولة التقديرية، ونشر صورة أرشيفية لها عبر حسابه الرسمي على "انستجرام" وعلق عليها: "شرفت جائزة الدولة التقديرية بك يا أستاذنا الكبير".

غادة عبد الرازق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة للفنانة غادة عبد الرازق في أحدث ظهور، وظهر خلالها بشكل مختلف وبشعر أشقر.

محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان صورة عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر خلالها مفتول العضلات.

محمد صبحي

نشر الفنان محمد صبحي صور تجمعه بحفيدته عبر حسابه الرسمي على "انستجرام"، وظهر حفيدته خلالها وهي تمتطي حصان.

مريم الجندي

دعمت الفنانة الشابة مريم الجندي الشعب الفلسطيني ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" تضمنت جملة: "كل الأعين على رفح".

مها الصغير

نشرت الإعلامية مها الصغير صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

نانسي عجرم

دعمت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الشعب الفلسطيني ونشرت صورة عبر حسابها الرسمي على "انستجرام" تضمنت: "كل الأعين على رفح".