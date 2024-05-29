خالد تاج الدين يهاجم "ويجز" بسبب عمرو دياب: "متستغفلناش"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مروان الطيب:

هاجم الفنان والشاعر الغنائي خالد تاج الدين، مطرب الراب ويجز بسبب رفضه الظهور بالحملة الدعائية لإحدى شركات المقاطعة الخاصة بالمشروبات الغازية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني، وذلك عبر حسابه الرسمي على "فيسبوك".

ونشر "تاج" تعليقه على موقف ويجز قائلا: "آخر تراك نجح لك كان من ثلاث سنين وعملت كام واحد بعده محدش سمع عنهم حاجة، تعمل ايه بقى يا واد يا وينجز تعمل إيه، آه فكرة، تعمل حملة سوشيال ميديا مدفوعة من بيدجات بتبقى واحدة وتركب تريند القضية عشان ده اللي بيجيب معانا علطووووووووول احنا شعب عاطفي وبنحب كده، مع أن محدش من الشركات دي عبرك بقالهم كتير وكلنا عارفين كده".

واستكمل: "زائد بقى أن سواء النادي الأهلي أو عمرو دياب أو غيرهم دي مؤسسات ماضيين عقود بالملايين وفيها شروط جزائية بالملايين ولو متنفذتش في الجدول الزمني المحدد ليها، أنا مش بقول متتعاطفش، أنا بقول متستغفلناش".

وشارك الشاعر الغنائي خالد تاج الدين في كتابة أشعار عدد من العروض المسرحية ضمن فعاليات "موسم الرياض" خلال الفترة الماضية، كان أبرزها مسرحية "عروسة من جهة إلكترونية" بطولة الفنان أحمد عيد والفنانة درة، كما شارك مؤخرًا بكتابة أشعار مسرحية "علي بابا" بطولة الفنان محمد سعد.

يذكر أن خالد تاج الدين من أشهر شعراء الأغاني في العالم العربي، حيث كتب أهم الأغاني في المشوار الفني لعدد من نجوم الغناء والطرب، على سبيل المثال لا الحصر، جورج وسوف، حسين الجسمي، أصالة، نوال الزغبي، عمرو دياب، بهاء سلطان، نانسي عجرم، وغيرهم الكثير.

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