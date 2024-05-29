إلهام شاهين: "أتمنى نوثق حياتنا الفنية لأن لما نموت محدش هيلم ورانا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تمنت الفنانة إلهام شاهين توثيق حياة الفنانين، وذلك بسبب الهجوم المستمر على الفن في الفترة الأخيرة.

وقالت "شاهين"، في كلمة على هامش حضورها ملتقى أرشفة ورقمنة الأعمال الفنية وذكريات الفنانين: "أنا نفسي نوثق حياتنا لأننا لما نموت محدش هيلم ورانا، ومن 2011 لغاية دلوقتي بقى فيه هجوم كبير أوي على الفن، والناس على السوشيال ميديا واخدين موقف من بعض الفنانين وفي حتة نفسية مش مظبوطة".

وأضافت:"كنت في مهرجان ببلجيكا وكان وقت الإخوان والهجوم القوي على مصر والفن، طلبت من رئيس وزراء بلجيكا أن يلقي كلمة عن الفن المصري، وكان هذا شرطي وإلا الانسحاب من المهرجان، وبالفعل قدم الجائزة وكانت لفيلم بعد الموقعة واستلمها المخرج يسري نصر الله".

وكان قد انضم عدد من الفنانين والنجوم لمبادرة الحفاظ على أرشيفهم الفني وذكرياتهم من خلال الرقمنة والذكاء الاصطناعي، أبرزهم إلهام شاهين، محمود حميدة، بشرى، شيري عادل، سيد رجب، أشرف عبدالباقي، صلاح عبدالله، لطفي لبيب وغيرهم.

وتستهدف هذه المبادرة الحفاظ على التراث الفني بتكنولوجيا متماشية مع عصر الذكاء الاصطناعي، كما سيتم من خلاله الكشف عن أرشيف صور وذكريات خاصة لم تنشر من قبل.

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