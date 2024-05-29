شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل الحشاشين يفوز بجائزة الدانة كأفضل مسلسل عربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصل المسلسل المصري الحشاشين على جائزة أفضل مسلسل عربي من جوائز الدانة للدراما الخليجية، وسلم الحائزة الشيخ خالد بن حمد آل خليفة، وهو من بطولة كريم عبد العزيز وإخراج المخرج بيتر ميمي.

وكانت اللجنة المنظمة لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون أعلنت عن فتح باب التصويت للجمهور لاختيار المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما".

وأشارت اللجنة المنظمة إلى أن قائمة المسلسلات المرشحة تضم عشرة أعمال درامية خليجية متميزة، هي: مسلسل "البوم"، ومسلسل "ثانوية النسيم"، ومسلسل "الخن"، ومسلسل "سكة سفر 3"، و مسلسل "خيوط المعازيب"، ومسلسل "رمضان شريف"، ومسلسل "بيت أبونا"، ومسلسل "الشرار"، ومسلسل "كلاود كيتشن"، ومسلسل "سندس 2".

الجدير بالذكر أن جائزة "الدانة للدراما" تضم 10 فئات هي، أفضل عمل درامي خليجي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج.

وتعد الجائزة إضافة كبيرة للدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون وتحفيزا للإبداع والتميز، حيث ستضاف إلى جوائز الأشرعة الخاصة بالمسابقات الإذاعية والتلفزيونية ومسابقات الإعلام الرقمي والأفلام للقطاعين العام والخاص والأفراد التي يمنحها المهرجان في دورته كل عامين.

مسلسل الحشاشين بطولة كريم عبد العزيز، فتحى عبد الوهاب، نيقولا معوض، ميرنا نور الدين، أحمد عيد، إسلام جمال، محمد رضوان، سامى الشيخ، عمر الشناوى، نور ايهاب، سوزان نجم الدين، ياسر علي ماهر، تأليف عبد الرحيم كمال، إخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجى.

المسلسل (تاريخى) في القرن الحادى عشر، في شمال بلاد فارس، أسس حسن لصباح فرقة من أكثر المخلصين للعقيدة الإسماعيلية وسماها بـ"الفدائيين).. رجال لا يأبهون بالموت في سبيل تحقيق هدفهم، حيث كان هؤلاء الفدائيون يلقون الرعب في قلوبهم الحكام والأمراؤ المعاديين لهم، وتمكنوا من اغتيال العديد من الشخصيات المهمة جداً .