شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة إضافية لـ ماجد المهندس فى دبى 1 يونيو بعد نفاد تذاكر الليلة الأولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم ماجد المهندس حفلاً غنائيًا يوم 31 مايو، وقررت الشركة المنظمة للحفل إقامة ليلة إضافية بعد الإقبال الشديد على الحفل الأول وتقام الليلة الإضافية يوم 1 يونيو، ومن المقرر أن يقدم باقة مميزة من أشهر أغنياته خاصة الخليجية المحببة لدى الجمهور.

ماجد المهندس

وكان النجمان ماجد المهندس وأصالة نصرى، طرحا أغنية جديدة بعنوان "الحب الأبدى" على طريقة الدويتو، وتتعاون أصالة مع زوجها الشاعر فائق حسن فى الأغنية، من ألحان محمود خيامى، وتوزيع مدحت خميس.

طرح النجم ماجد المهندس أغنية بعنوان "يا عيونى" على "يوتيوب"، ويتعاون فى هذه الأغنية مع فريق عمل أغنيته التى طرحها مؤخرًا بعنوان "لندن" الأغنية من كلمات برقان وألحان فهد الناصر.وأغنية "مسكين"، من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي

وطرح النجم ماجد المهندس، مؤخرًا، أغنية تحمل اسم "لندن"، على "يوتيوب"، ومنصات مواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والأغنية من كلمات برقان، وألحان فهد الناصر، وتوزيع سيروس و أغنية "مسكين"، والأغنية من كلمات فيصل الشعلان، وألحان محمد طويحي، توزيع سيروس، وفي أول شهر أكتوبر الماضى ، طرح أغنية جديدة تحمل اسم "حرام تروح"، وهى من كلمات أحمد علوى، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع ميثم علاء الدين.