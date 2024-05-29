شكرا لقرائتكم خبر عن نقابة المهن السينمائية تهنئ الفائزين بجوائز الدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم نقيب وأعضاء مجلس إدارة نقابة المهن السينمائية بأرق التهاني للزملاء الحاصلين على جوائز الدولة 2024 وهم كالتالي:



المهندس أنسي أبو سيف وحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال الفنون.

مدير التصوير سعيد شيمي وحصل على الدولة التقديرية في مجال الفنون.

الدكتور حسن عماد وحصل على جائزة الدولة التقديرية في مجال العلوم الاجتماعية.

المخرج محمد فاضل وحصل على جائزة النيل للمبدعين المصريين في مجال الفنون.

الكاتب عبد الرحيم كمال وحصل على جائزة الدولة للتفوق في مجال الآداب.

الدكتور وليد سيف وحصل على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون.

وأعلنت اليوم الدكتورة نيفين الكيلانى، وزير الثقافة، والدكتور هشام عزمى، رئيس المجلس الأعلى للثقافة، أسماء الفائزين بجوائز الدولة التقديرية في مجالات الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، الاقتصادية والقانونية، وذلك بعد اجتماع المجلس رقم 70، والذى تم عقده بحضور أعضاء المجلس ممن لهم حق التصويت لاختيار الفائزين، حيث تم إجراء التصويت الإلكترونى على الجوائز بقاعة المجلس الأعلى للثقافة.