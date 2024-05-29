شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل دواعى السفر على watch it والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعرض منصة watch it الإلكترونية الحلقتين الخامسة والسادسة من مسلسل دواعى السفر بطولة النجم أمير عيد والنجم الفلسطينى كامل الباشا اليوم الأربعاء، فى تمام الساعة 12 صباحا، وذلك بعد عرض الـ4 حلقات الماضية على مدار الأسبوعين الماضيين.

وكانت شهدت الحلقتين الماضيين من مسلسل دواعى السفر زيادة التقارب بين على (أمير عيد)، والقبطان إبراهيم (كامل الباشا)، ومحاولة مساعدته في تحقيق ما يريد حتى لا يكون كلامه لابنته كذبا، بجانب قيام القبطان بمحاولة التقريب من نادين.

مسلسل دواعي السفر من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف و إخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.