شكرا لقرائتكم خبر عن أحلام تحيى حفلاً غنائيًا فى الكويت 19 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة أحلام حفلا غنائيًا فى الكويت 19 يونيو، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

كما تحيى النجمة أحلام العديد من الحفلات فى أكثر من دولة خلال موسم الصيف، كما تحيى حفلات فى أكثر من دولة أوروبية.

وآخر أعمال أحلام ألبوم "فدوة عيونك"، وأغنية "فدوة عيونك" من كلمات الأمير خالد الفيصل، وألحان: الموسيقار طلال، ويتضمن الألبوم عدة أغاني، من بينها "فدوة عيونك، عيوني بس، حزين، زوبعة، يا أدمي حس، دفتر وممحاه، الله يرحمه، تشرق الشمس وتغيب، دمعة زرقا، سر معلن، الفرقا، خاطري ضايق، ابن التراب، وما سألت إلا عليك".

ويتضمن ألبوم أحلام كلمات 18 شاعراً، وألحان 11 ملحناً، وتوزيعات 11 موزعاً موسيقياً، على رأسهم الأمير خالد الفيصل والأمير بدر بن عبد المحسن والأمير عبد الرحمن بن مساعد والأمير سعود بن عبد الله، والأمير محمد بن عبد العزيز، الأول، وكذلك تركي آل الشيخ، ومنصور الشادي، وعبد الرحمن العثمان، وفيصل الشعلان، وسعود البابطين، والإماراتي حسان العبيدلي وغيرهم أما الملحنين، يتضمن الألبوم الملحن طلال، وصادق الشاعر، وسهم، وأحمد الهرمي.