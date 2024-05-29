شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعد يحيي حفلا غنائيا في البحرين .. 20 يونيو المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيي النجم أحمد سعد حفلا غنائيا في البحرين يوم 20 من شهر يونيو المقبل، ويقدم لجمهوره باقة متنوعة من اغانيه القديمة والحديثة.واختتم مؤخرا النجم أحمد سعد حفلات جولته الغنائية فى أمريكا وكندا، بمدينة لوس أنجلوس، وذلك بعد تألقه فى حفله الأول فى ولاية نيوجيرسى بأمريكا الذى جمعه بالنجمة إليسا، وحفله الثانى بمدينة هيوستن بولاية تكساس، وحفله الثالث بمدينة تورنتو، وحفله الرابع في سان فرانسيسكو.

وتألق النجم أحمد سعد، مؤخرًا، حيث أحيا حفل افتتاح كأس عاصمة مصر، الذى أقيم على استاد العاصمة الإدارية الجديد، والذى شهد مباراة منتخب مصر ضد منتخب نيوزيلندا.

وكانت آخر أغنيات أحمد سعد "بعتذرلك"، وتعاون مع كل من الشاعر الغنائي محمد شافعي، والملحن إسلام رفعت، والموزع الموسيقى ومهندس الصوت يحيى مهدى.

وكانت آخر أغنيات أحمد السعد في السينما "كده لأ" من فيلم "أبو نسب"، وطرحها نهاية الشهر الماضي، وهي من كلمات منة عدلي القيعي، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع أحمد طارق يحيى وإسماعيل نصرت.

