محمود حميدة عن رقمنة تاريخ الفنانين: "اللي مش هيواكب التطور هيكون خارج العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

انطلق مساء الثلاثاء، مؤتمر صحفي للكشف عن تفاصيل مشروع رقمنة ذكريات الفنانين في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، بحضور عدد كبير من الفنانين الذين حرصوا على الانضمام للمشروع.

ومن أبرز الحضور الفنان محمود حميدة والفنانة إلهام شاهين والفنانة صفاء الطوخي والفنانة بشرى والفنان أحمد شاكر عبد اللطيف والفنانة لقاء الخميسي والفنانة داليا البحيري والفنانة سوزان نجم الدين والفنان أحمد الفيشاوي.

أكد محمود حميدة في كلمته، إنه يجب على الجمهور والناس استيعاب أهمية رقمنة ذكريات وتاريخ الفنانين، مضيفًا: "أي حد مش هيواكب التطور هيكون خارج العالم، العالم كله مبقاش يشتغل غير بالطريقة دي".

وأضاف: "المساءلة مش احتفاظ بالأرشيف الشخصي فقط، لازم الوعي بالمشروع ده يكون عالي جدًا، مساءلة الأرشفة شيء مهم جدا لكن ما يشغل بال صناع السينما العالمية حاليًا هو الذكاء الاصطناعي".

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