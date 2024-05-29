شكرا لقرائتكم خبر عن أيتن عامر زوجة أحمد فهيم فى فيلم " المنبر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة أيتن عامر فى فيلم " المنبر " الذى انتهت من تصويره منذ فترة طويلة ، وتجسد فى الفيلم زوجة الفنان أحمد فهيم والذى تدور بينهم أحداث مثيرة تكون محورية فى احداث العمل ،"المنبر" فيلم تدور احداثه عن مشايخ الأزهر الشريف، والفيلم من تأليف فداء الشندويلي وإخراج أحمد عبد العال، ويشارك في بطولته محمد عادل "ميدو عادل" وأحمد حاتم وأحمد فهيم وعمر السعيد، ويشارك أيضًا في البطولة كل من أيتن عامر، وكمال أبو رية، وسامح الصريطي، وتدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي عن عدد من مشايخ الأزهر الشريف وكل من اعتلي منبره العظيم.

وكان قد كشف النجم كمال أبو رية تفاصيل شخصيته في فيلم "المنبر" قائلاً في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه يظهر من خلال العمل كضيف شرف بشخصية الزعيم عمر مكرم، ويتناول الفيلم كفاح الأزهر ضد الاحتلال الفرنسي.