شكرا لقرائتكم خبر عن نجوى كرم تحيى حفلاً غنائيًا فى رومانيا اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى النجمة نجوى كرم حفلاً غنائيًا اليوم الأربعاء فى بوخارست برومانيا، ويشاركها فى الحفل الفنانة الرومانية انتونيا، ومن المقرر أن تقدم لجمهورها باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التى يتفاعل معها الجمهور.

وطرحت النجمة اللبنانية نجوى كرم مؤخرًا ألبومًا بعنوان "كاريزما"، والذى تضمن 7 أغنيات صورت منها أغنية "شغل موسيقى" بطريقة الفيديو كليب مع المخرج دان حداد، وهى من كلمات كلمات عامر لاوند، وألحان وتوزيع على حسّون.

أما الأغنية الثانية فى الألبوم حملت عنوان الألبوم "كاريزما" وهى من كلمات اليكسى قسطنطين، وألحان الشاب سامر وتوزيع فادى جيجى، وثالث أغنية جاءت بعنوان "عشر دقايق" من كلمات وألحان وسام الأمير، وتوزيع فادى جيجى.

وضم ألبوم نجوى كرم أغنية "وانى اشتقتلو" من كلمات عامر لاوند وألحان وتوزيع علي حسون، وأغنية "بحبك حب" من كلمات وألحان ايفان نصوح وتوزيع فادي جيجي، وأغنية "زعلك صعب"من كلمات عامر لاوند وألحان علي حسون وتوزيع ستيف سلامة.

أما الأغنية السابعة في ألبوم نجوى كرم "كاريزما" جاءت بعنوان "مغرومة بحالي"، وهي من كلمات أمل فهد وألحان وسام الأمير وتوزيع فادي جيجي.