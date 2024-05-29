أطول وأوسم منه… عمرو يوسف يحتفل بعيد ميلاد شقيقه “علي” – (صورة)

كتب امير فتحي في الأربعاء 29 مايو 2024 06:52 صباحاً - احتفل عمرو يوسف، بعيد ميلاد شقيقه علي يوسف، بحضور زوجته الفنانة كندة علوش، وبمشاركة الأسرة والعائلة.

عمرو يوسف يحتفل بميلاد شقيقه

ونشر الفنان “عمرو يوسف”، صورًا تجمعه بشقيقه عبر خاصية “ستوري” على حسابه الشخصي بموقع “إنستجرام“، وكتب: “عيد ميلاد سعيد أخي”.

وعلق الجمهور على الوسامة اللافتة لـ “علي” شقيق عمرو يوسف، ورأى بعضهم أنه لا يفوقه طولًا فقط بل وسامةً أيضًا.

فيلم “شقو”

يذكر أن النجم عمرو يوسف يعرض له حاليًا في السينمات فيلم شقو الذى حقق إيرادات اقتربت من 75 مليون جنيه،

ويشارك في بطولة الفيلم محمد ممدوح، دينا الشربينى، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبوالحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمى ومن تأليف وسام صبرى، ومن إخراج كريم السبكي.

فيلم “ولاد رزق 3

كما يشارك عمرو يوسف في بطولة فيلم “ولاد رزق 3 – القاضية”، بطولة أحمد عز وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ويضم مجموعة من ضيوف الشرف منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبد العزيز، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وحقق الجزآن الأول والثانى من فيلم ولاد رزق نجاحًا كبيرًا على المستوى الجماهيرى وشباك التذاكر، حيث تم عرض الجزء الأول في عام 2015 وحقق إيرادات بلغت 24 مليون جنيه، والثانى عام 2019 وتخطت ايراداته حاجز الـ 100 مليون ويحتل المركز الثالث في قائمة أعلى الأفلام تحقيقاً للايرادات في تاريخ السينما المصرية بعد “كيرة والجن” الذى حقق 120 مليون، و”الفيل الأزرق 2″ الذى حصد 104 ملايين جنيه.

“ولاد رزق” الجزء الثانى قام ببطولته بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وأحمد الفيشاوى وأحمد داوود وكريم قاسم ومحمد ممدوح ونسرين أمين وندا موسى وسيد رجب، ومن نجوم الجزء الثانى خالد الصاوى وباسم سمرة وظهر في الجزء الثانى عدد كبير من النجوم كضيوف شرف على رأسهم غادة عادل وإياد نصار ويسرا وماجد المصرى وأصالة وآسر ياسين وريم مصطفى ومحمد لطفى وسيد رجب ومن تأليف صلاح الجهينى، وإخراج طارق العريان.

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