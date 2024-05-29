شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح والموسيقى يحتفل اليوم بذكرى عمار الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلانى وإشراف رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافى المخرج خالد جلال يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى حفلا موسيقيا غنائيا لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، وذلك في الثامنة مساء اليوم الأربعاء 29 مايو، بالمسرح القومي.



هدى عمار هدى عمار

هشام عباس

يتضمن برنامج الحفل الذي يحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، بمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة علي الحجار، هشام عباس، الفنانة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درعا تذكاريا وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.