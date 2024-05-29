شكرا لقرائتكم خبر عن إسراء رخا ابنة بيومى فؤاد فى فيلم بنسيون دلال للمرة الثانية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة الشابة إسراء رخا فى بطولة فيلم بنسيون دلال الذى يتواصل تصويره حالياً، حيث تجسد خلال أحداثه شخصية ابنة بطل العمل بيومى فؤاد، وذلك للمرة الثانية، حيث جسدت ابنته أيضاً فى فيلم "أنا وإبن خالتى" الذى تم عرضه فى موسم إجازة منتصف العام الدراسى 2024.

فيلم "بنسيون دلال" يشارك فى بطولته عدد كبير من الفنانين منهم بيومى فؤاد، عمر مصطفى متولى، محمود حافظ، محمد رضوان، طاهر أبو ليلة، اسراء رخا، أمجد الحجار، وسيد أسامة والعمل من تأليف حسين نيازى وإخراج شادى الرملي، وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى.

يذكر أن آخر أعمال إسراء رخا فيلم "أنا وابن خالتي"، بطولة النجوم: سيد رجب، بيومي فؤاد، هنادى مهنى، ميمى جمال، سارة عبد الرحمن، إسراء رخا، والمطرب علي لوكا، وضيوف الشرف إنعام سالوسة، انتصار، سليمان عيد، الإشراف على الكتابة دعاء عبدالوهاب وسيناريو وحوار عمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد صالح، تدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدى.

وشاركت إسراء رخا شاركت في رمضان قبل الماضى خلال مسلسل "ضرب نار" بطولة ياسمين عبد العزيز، أحمد العوضى، ماجد المصرى، مها نصار، هدى الإتربى، انتصار، سهير المرشدى، دنيا المصرى، أحمد غزى، إيمان السيد، ضياء عبد الخالق، تامر مجدى، أحمد عبد الله محمود، تيسير عبد العزيز، تامر مجدى، تأليف تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج مصطفى فكرى وإنتاج شركة سينرجى.