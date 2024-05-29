إليكم اللون الأكثر إثارة هذا الموسم.. وهكذا يمكنك تنسيقه

ميرنا وليد - بيروت - على الرغم من أننا لا ننصح باستخدام الزبدة في طعامكِ، إلا أننا نعتقد أنه يجب عليك التفكير في ارتداء لونه هذا الموسم!

فبرأيك ما الذي بإمكانه أن يبهر الأنظار أكثر من الألوان المبهجة واللطيفة في فصل الربيع؟ إليك بعض اللوكات لتنسيق هذا اللون:

في الفساتين الربيعية

الربيع هو الوقت المناسب للظهور في فساتين القصيرة، لكن في بعض الأحيان، يكون الجو باردًا جدًا.

في هذه الحالة، اختاري فستاناً متوسط ​​الطول. ارتديه مع حذاء بكعب الرافية وستكونين جاهزة لتناول وجبة فطور وغداء في عطلة نهاية الأسبوع.

بقميص كلاسيكي

ربما تكون أسهل طريقة للظهور بهذا اللون هي استبدال القطع المحايدة المفضلة لديك بنفس النمط بلون زبداني. اجمعي بين اللون الجديد وأسلوبك المعتاد للظهور بإطلالة غير معتادة.

بأسلوب أنثوي لطيف

يقع اللون الأصفر الزبداني ضمن لوحة ألوان الباستيل اللطيفة. انحني إلى جانبك الأنثوي لقضاء ليلة مع هذا الفستان القصير الرومانسي المكشكش الذي يتميز بوردة زائدة. أو ارتدي سترة موتو كبيرة الحجم فوقها على طريقة هايلي بيبر.