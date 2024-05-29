ميرنا وليد - بيروت - زينة مكي هي الممثلة التي دخلت قلوب الجمهور في العديد من الأعمال التمثيلية التي قدمتها بينها طريق، ما فيي، مسألة وقت، ما فيي 2، دانتيل، صالون زهرة، النار بالنار، حبة لولو، نسوان ليش لأ.
شقت مكي طريقها بشغف في عالم التمثيل، ودخلت حديثاً عالم الغناء بأغنيتها الأولى التي طرحتها مؤخراً بعنوان "قبل ما تروح" وهي كلمات وألحان دانيال سعد، وإخراج سيرج مجدلاني وأندي خولي.
وكان لموقع "الفن" لقاء مع مكي تحدثت فيه عن مستجدات حالتها الصحية كما تحدثت عن الممثل تيم حسن ومسلسل "جودر" وغيابها عن الأعمال التمثيلية في شهر رمضان وغيرها من المواضيع.
التفاصيل في الفيديو المرفق:
كانت هذه تفاصيل خبر خاص وبالفيديو - زينة مكي : هذا ما قلته لـ تيم حسن في الطائرة .. وفريق عمل جودر " مبدعين " لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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