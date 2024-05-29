خاص وبالفيديو - زينة مكي : هذا ما قلته لـ تيم حسن في الطائرة .. وفريق عمل جودر " مبدعين "

ميرنا وليد - بيروت - زينة مكي هي الممثلة التي دخلت قلوب الجمهور في العديد من الأعمال التمثيلية التي قدمتها بينها طريق، ما فيي، مسألة وقت، ما فيي 2، دانتيل، صالون زهرة، النار بالنار، حبة لولو، نسوان ليش لأ.



شقت مكي طريقها بشغف في عالم التمثيل، ودخلت حديثاً عالم الغناء بأغنيتها الأولى التي طرحتها مؤخراً بعنوان "قبل ما تروح" وهي كلمات وألحان دانيال سعد، وإخراج سيرج مجدلاني وأندي خولي.

وكان لموقع "الفن" لقاء مع مكي تحدثت فيه عن مستجدات حالتها الصحية كما تحدثت عن الممثل تيم حسن ومسلسل "جودر" وغيابها عن الأعمال التمثيلية في شهر رمضان وغيرها من المواضيع.

التفاصيل في الفيديو المرفق: