شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عز ظابط شرطة لثالث مرة فى فيلم "فرقة الموت" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجسد النجم أحمد عز شخصية ضابط شرطة فى فيلمه الجديد "فرقة موت" وهذه هى المرة الثالثة الذى يقدم فيها شخصية ضابط شرطة، حيث قدمها للمرة الأولى في فيلم "بدل فاقد" عام 2009 عندما جسد دور ضابط شرطة وفى نفس الوقت كان له توأم مدمن مخدرات، كما قدم شخصية الضابط مرة أخرى فى فيلم "الخلية" عام 2017، إذ قدم عز دور شخصية ضابط شرطة متخصص فى عمليات مكافحة الإرهاب.

فيلم "فرقة الموت" بطولة: أحمد عز، آسر ياسين، منة شلبي، محمود حميدة، بيومي فؤاد، عصام عمر، خالد كمال، رشدي الشامي، سماح أنور، فريدة سيف النصر، جيهان الشماشرجي، يوسف عمر وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف صالح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب.