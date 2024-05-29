بشعر أشقر بلاتيني.. غادة عبد الرازق تفاجئ الجمهور بإطلالة جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

فاجأت الفنانة غادة عبدالرازق جمهورها ومحبيها، بإطلالة جديدة من أحدث ظهور لها على السوشيال ميديا.

ونشرت صفحة "عرب وود" صورا عبر حسابها بموقع "انستجرام"، خلال مشاركة غادة عبدالرازق فى جلسة نقاشية حول واقع الدراما ضمن فعاليات منتدى الإعلام العربي بدبي.

وظهرت غادة بإطلالة غير متوقعة، مرتدية جيب باللون الذهبي اللامع وجاكيت جينز، مع شعر باللون الأشقر البلاتيني.

وتفاعل الجمهور مع الصور وجاءت التعليقات كالتالي: "هلا هلا على الجمال"، "والله ديما متجددة و مختلفة"، "قمر أوي"، "حلو اللون الأشقر".

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