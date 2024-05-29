شكرا لقرائتكم خبر عن محمد ناير: مسلسل دواعى السفر يناقش قضية مهمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث المؤلف محمد ناير، فى لقاء خاص لـ"الخليج 365"، عن مسلسل "دواعى السفر"، من تأليفه وإخراجه، ويعرض على منصة watch it، عن الرسائل المهمة التى يقدمها المسلسل.

وقال محمد ناير: "مسلسل دواعى السفر يناقش قضية مهمة وهى الاكتئاب والوحدة وكيف يتخطاهم الإنسان ويعيش حياته، ويتحدث عن فلسفة الرحيل والتأثر بشدة لرحيل أشخاص فارقونا، وكيف يستطيع الشخص أن يتخطى لحظات الفقدان؟ والاستمتاع بالحياة"

مسلسل دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.