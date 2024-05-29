افتتاح مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون وتكريم الفائزين بـ الدانة للدراما

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القاهرة - سامية سيد - برعاية وحضور سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، أقيم مساء أمس الثلاثاء، حفل تسليم جائزة "الدانة للدراما"، وافتتاح الدورة السادسة عشرة لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون، وذلك بمسرح البحرين الوطني، بحضور سعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام، وأصحاب المعالي والسعادة وزراء الإعلام العرب المتواجدين في مملكة البحرين للمشاركة في أعمال الدورة (54) لمجلس وزراء الإعلام العرب، ومعالي الأستاذ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، والأستاذ مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، ونخبة من ضيوف المهرجان من الفنانين والإعلاميين الخليجيين والعرب.



وبهذه المناسبة، هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة الأعمال والفنانين الفائزين بجائزة "الدانة للدراما" في نسختها الأولى، معربًا سموه عن تقديره لمسيرة عطائهم المتميزة، ودورهم المؤثر في إثراء وجدان المجتمعات الخليجية والعربية عبر أعمالهم الإبداعية.



وقال سموه إن الفنون هي مرآة الشعوب، ولقد أولت مملكة البحرين في ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، قطاع الفنون اهتمامًا واسعًا، لأهميته في إبراز الهوية البحرينية الأصيلة، وترسيخ منظومة القيم في المجتمع، وأثره في مساندة مسيرة التنمية المستدامة التي تشهدها المملكة في كل القطاعات.



وأشاد سموه بحجم الإقبال الواسع من الفنانين وجهات الإنتاج على جائزة "الدانة للدراما"، والذي وصل إلى أكثر من 70 عملاً دراميًا، وهو ما يشكل عنصر نجاح كبير لها، ودافعًا لاستمراريتها وتطورها، ويرسخ من مكانة وقيمة الجائزة على خارطة الجوائز الفنية الإقليمية والدولية.



وأكد سموه أهمية دور ورسالة الفن الراقي في بناء الوعي، وتعزيز قيم الانتماء والولاء للوطن، من خلال الحرص على تقديم رسائل تحمل من الاستنارة، ما من شأنه أن يحفز الشباب على المساهمة في بناء وطنهم، ويعمق من ارتباطهم بهويتهم واعتزازهم بها.



ونوه سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة بأهمية المهرجانات والجوائز في تقدير عطاءات الفنانين الرواد والشباب والاحتفاء بهم وتحفيزهم على مواصلة الإبداع، إلى جانب ما تمثله من فرصة لتبادل الخبرات والتجارب التي ترتقي بالتعاون الفني الخليجي والعربي ومخرجاته، ليكون أكثر رصدًا وتعبيرًا عمّا تشهده دول المنطقة من نماء وتطور.



وأشاد سموه بجهود وزارة الإعلام وجهاز إذاعة وتلفزيون الخليج في الترتيب والإعداد لجائزة "الدانة للدراما"، لتخرج بالصورة التي تليق بالمكانة الرائدة للفن الخليجي والعربي، وبالجهود التي بذلتها لجنة التحكيم في فرز وتقييم الأعمال الفائزة بالجائزة.



وأعرب سموه عن خالص تمنياته لمهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون في دورته السادسة عشرة بالنجاح، وبأن تتواصل مسيرة عمل المهرجان بما يمثله من تجمع فني خليجي رائد، واستنادًا على ما أنجزه في سبيل تطوير الفن الخليجي الإذاعي والتلفزيوني، متمنيًا سموه للجميع دوام النجاح والتوفيق.



وكان حفل جائزة "الدانة للدراما" قد بدأ بكلمة لسعادة الدكتور رمزان بن عبدالله النعيمي وزير الإعلام. بعدها، تم عرض فيلم تسجيلي عن تاريخ مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون ودوراته المتعاقبة ودوره في الارتقاء بالفن الخليجي، وما تتضمنه الدورة الحالية من مشاركات واعمال متنوعة، وقيمة جائزة "الدانة للدراما" في نسختها الأولى في دعم الفن والفنانين الخليجيين، كما تضمن الفيلم كلمة للأستاذ مجري بن مبارك القحطاني مدير عام جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج.



ثم، جرى عرض أوبريت غنائي بعنوان "الدانة" تضمن عددًا من اللوحات التي تعبر عن الفن في كل دولة من مجلس التعاون وثقافتها وأغانيها التي تحتل مكانًا في الذاكرة الوطنية، وذلك عبر عرض موسيقي وغنائي جذاب ومتطور يجمع بين الفن القديم والجديد.



كما تضمن الأوبريت رسالة وجهها عدد من الفنانين الخليجيين للأجيال الجديدة تؤكد أهمية الإصرار على النجاح وإثبات الذات، فضلاً عن أنه تضمن فقرة تستعرض صورًا لنخبة من رواد وكبار نجوم الفن الخليجي.

بعدها، تفضل راعي الحفل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، بتكريم الفائزين بجائزة "الدانة للدراما" في فئاتها العشر، وهم:

ـ جائزة (أفضل مسلسل عربي)، وحصل عليها مسلسل "الحشاشين".

ـ جائزة (أفضل مسلسل اجتماعي)، وحصل عليها مسلسل "خيوط المعازيب".

ـ جائزة (أفضل مسلسل كوميدي)، وحصل عليها مسلسل "سكة سفر 3".

ـ جائزة (أفضل ممثل)، وحصل عليها الفنان عبدالمحسن النمر عن دوره في مسلسل (خيوط المعازيب).

ـ جائزة (أفضل ممثلة)، وحصلت عليها الفنانة شجون الهاجري عن دورها في مسلسل (غسيل).

ـ جائزة أفضل ممثل وجه صاعد، وحصل عليها الفنان نايف البحر عن دوره في مسلسل (ثانوية النسيم).

ـ جائزة أفضل ممثلة وجه صاعد، وحصلت عليها الفنانة ريم حمدان عن دورها في مسلسل (طوق الحرير).

ـ جائزة (أفضل نص درامي)، وحصلت عليها الكاتبة هناء عبدالله العمير عن مسلسل (خيوط المعازيب).

ـ جائزة (أفضل مخرج)، وحصل عليها المخرجان عبدالعزيز الشلاحي ومناف عبدال عن مسلسل (خيوط المعازيب).

ـ جائزة (أفضل موسيقى تصويرية) وحصل عليها الفنان سليم عرجون عن مسلسل (البوم).



فيما نال مسلسل "سندس 2" جائزة تصويت الجمهور التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة للمهرجان لأفضل المسلسلات الدرامية الخليجية المرشحة لجائزة "الدانة للدراما".



كما شهد الحفل تكريم الفنان الكبير سعد الفرج بجائزة الدانة التقديرية، وفاءًا لمسيرة عطائه وإبداعه الممتدة وبصماته المؤثرة في مسيرة الفن الخليجي.



وعلى هامش "جائزة الدانة للدراما" اجتمع سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية مع عدد من نجوم الفن العربي، وهم الفنان الكبير أحمد بدير والفنان أحمد زاهر والفنانة روجينا، حيث أشاد سموه بمسيرتهم الفنية من خلال أعمالهم التي تحظى بإعجاب ومتابعة على مستوى الوطن العربي، متمنيا سموه لهم مزيدًا من النجاح والتألق.



عمرو الفقي يتسلم جائزة مسلسل الحشاشين



جائزة الدانة للدراما



فاعليات مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون



توزيع جائزة الدانة للدراما



مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون بالبجرين



مهرجان الخليج للإذاعة والتليفزيون بالبجرين