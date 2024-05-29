شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يهنئ الدكتور رضا بدير لحصوله على جائزة الدولة التقديرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم الفنان مصطفي كامل نقيب الموسيقيين التهنئة للدكتور رضا بدير عازف الناي بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث كان ترشيحه بقرار نقيب الموسيقيين ومجلس الإدارة.

وأوضح مصطفي كامل أنه كان لزاماً عليه أن يكون متواجداً لمساندة الفنان الكبير الدكتور رضا بدير أستاذ آلة الناي والذي عاش معه عمراً جميلاً من الإبداع على مدى 35 عاماً داخل أروقة الاستوديوهات بمصر والعالم العربي.

وأكد الفنان مصطفي كامل أنه تم نقله للمستشفي فجر يوم التصويت علي جوائز الدولة وأصر علي العودة لمنزله الساعة الثامنة صباحاً رغم نصيحة الأطباء بعدم مغادرة المستشفي وضرورة عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة.

وأضاف مصطفي كامل أن إصراره علي حضور جلسة المجلس الأعلي للثقافة للتصويت رغم حالته المرضية لأن هذه الجلسة بمثابة التكريم الحقيقي الملموس والمؤرخ لكل مبدع أعطي لمصر وللعالم العربي سنوات عمره، ومن وجهة نظري أن أجمل لحظة في حياة أي مُبدع حقيقي هي أن يشعر بالتكريم وهو علي قيد الحياة وأمام أهله وأسرته ومجتمعه الذي عاش وسطه.

وبإعتبار الدكتور رضا بدير أحد أهم العازفين المصريين فقد أمتعنا جميعاً كفنانين بمصاحبته لنا في أعمالنا الفنية، بالإضافة إلي تشريف مصر دائماً بمصاحبته لجميع فناني العالم العربي كأحد أبرز العازفين المصريين بالحفلات التي أقيمت بجميع مسارح الوطن العربي.