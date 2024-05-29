صابرين في أول تعاون يجمعها مع المنتج عامر الصبّاح بعد تأكيد زواجهما

في أول تعاون بعد تأكيد زواجهما رسميًا قبل نحو أسبوعَين، تنتظر الممثلة المصرية، صابرين، عرض مسلسل “إقامة جبرية” من انتاج زوجها المنتج اللبناني عامر الصبّاح.

المسلسل، الذي تم الانتهاء من تصويره أواخر العام الفائت، مؤلف من عشر حلقات ومن المقرر بثّه على إحدى المنصات قريبًا، تقدّم صابرين في سياق أحداثه شخصيّة طبيبة نفسية وهو من بطولة هنا الزاهد، محمد الشرنوبي، صابرين، محمود البزاوي، عايدة رياض وغيرهم، من تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فراج.

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وكانت صابرين قد انفصلت عن زوجها رجل الاعمال طارق صادق رسميًا في عام ٢٠٢٢، بعد زواج دام عشرين عاما، نتج عنه ثلاثة أبناء وهم يوسف، علي وعمر. كما أعلنت زواجها رسميًا من عامر الصبّاح خلال هذا الشهر.