“مفترق طرق”.. انتظروا النسخة العربية من مسلسل The Good Wife

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أعلنت “مجموعة MBC” عن انتهاء مراحل إنتاج المسلسل المرتقب “مفترق طرق” من “عروض شاهد الأولى”، وهو النسخة العربية من المسلسل العالمي الشهير “The Good Wife” – “ذا غود وايف”، الذي تمتلك حقوقه الفكرية عالمياً شركة باراماونت لتوزيع المحتوى (Paramount Global Content Distribution). يُعد مسلسل “مفترق طرق” أول مسلسل مصري مقتبس عن عمل عالمي ممتد الحلقات، ويأتي من إنتاج مجموعة كاريزما، حيث من المقرر أن ينطلق على “شاهد” اعتباراً من 2 يونيو.

ومن المعلوم أن مسلسل “The Good Wife” هو أحد أفضل 100 مسلسل أُنتج في القرن الحادي والعشرين حول العالم، حيث يحفل العمل بتاريخ حافل من الترشيحات والجوائز العالمية مع 14 ترشيحاً لجائزة Golden Globe “غولدن غلوب”، و43 ترشيحاً لجوائز Emmy® “إيمي”، تاركاً بذلك بصمةً لا تنسى على خارطة المحتوى التلفزيوني العالمي. واليوم يأتي مسلسل “مفترق طرق” ليتيح أمام

الجمهور متابعة النسخة العربية من هذا العمل العالمي بنكهة البيئة المصرية التي تحظى بإقبال عربي جامع.

يحمل المسلسل بين طيّاته نمطاً درامياً جديداً على المنطقة يمكن تسميته بـ دراما المحاكمات والإجراءات القانونية، إذ تدور أحداثه حول السيدة أميرة التي تفاجأ بعد مضي 15 عاماً من تكريس حياتها لأسرتها، بفضيحةٍ من العيار الثقيل يتعرّض لها زوجها دون سابق إنذار، مما يهدد منصبه العام الذي يشغله ويهزّ كذلك أركان حياتها الزوجية والعائلية على حدٍّ سواء.

وهنا تتجلى صلابة أميرة كزوجة مخلصة وأم متفانية فتبرز مرونتها في تحمل الأعباء التي تلقى على عاتقها فجأةً، وذلك في خضم رحلةٍ نفسية وعاطفية عميقة تخوضها لإعادة اكتشاف ذاتها، وسط أمواج متلاطمة من المفاجآت والصراعات التي

تقلب حياتها رأساً على عقب.

يأتي مسلسل “مفترق طرق” من تأليف شريف بدر الدين ووائل حمدي، وإخراج أحمد خالد موسى ومحمد يحيى، فيما يشارك في البطولة كل من: هند صبري، إياد نصار، ماجد المصري، جُمانه مراد، نهى عابدين، هدى المفتي، علي الطيب، محمود الطيب، وآخرين. وهو من إنتاج مجموعة كاريزما، التي حصلت على الحقوق من شركة Paramount Global Content Distribution صاحبة

الملكية الفكرية.

من جهته قال طارق الإبراهيم، مدير محتوى MBC1 وMBC دراما ومنصة “شاهد” للفيديو حسب الطلب بنظام الاشتراك في “مجموعة MBC”: “نحن فخورون بالإعلان عن إطلاق مسلسل “مفترق طرق” كنسخة عربية فريدة من مسلسل “The Good Wife، إذ يأتي العمل وفي جعبته معايير ومواصفات جديدة للأعمال ممتدة الحلقات في منطقتنا”. وأضاف الإبراهيم: “مثلما شكّلتْ النسخة

العالمية من المسلسل علامة فارقة في الدراما التلفزيونية، فإن “مفترق طرق” يمثل بدوره نقلة نوعية في المحتوى الدرامي العربي، وذلك بفضل الرؤية الفريدة التي قدمها صنّاع النسخة العربية من العمل إلى جانب نجومه المبدعين، لذا فنحن في غاية الحماسة لرؤية مدى تفاعل الجمهور العربي مع أحداثه المشوقة.”

بدوره قال أيمن الزيود، الرئيس التنفيذي لمجموعة كاريزما: “يمثل مسلسل “مفترق طرق” خروجاً عن الأنماط المألوفة في الدراما العربية والمصرية عموماً، ففي حين جاءت الكثير من المسلسلات التركية والنسخ العربية منها لتقدم نمط “السوب أوبرا” إلى الدراما العربية، يأتي مسلسل “مفترق طرق” ليحمل شكلاً درامياً نوعياً وجديداً وفق جميع المقاييس.” وأضاف الزيود:” تمزج سردية العمل ما بين قصة امرأة تكافح بكل ما أوتيت من قوة لحماية عائلتها وحياتها الأسرية التي بنتها لَبِنةً لَبنة، وبين الحبكة المثيرة في معالجة مواضيع الإجراءات القضائية وتفاصيلها من جهة أخرى”.

أخيراً وليس آخراً أوضحت روكسان بومبا، نائبة رئيس حقوق النسَخ العالمية في شركة Paramount Global Content Distribution: “نحن في غاية الحماسة للشراكة مع “مجموعة MBC” في إطلاق نسخة عربية من مسسلسل “The Good Wife” للسوق المصرية. لقد كان أمراً مدهشاَ بحقّ أن نتابع كيف تحولت قصة المسلسل وشخصياته إلى عناصر درامية منسجمة تماماً مع البيئة والثقافة

المحلية بدون مغالاة”.

جدير بالذكر أن “مفترق طرق” يهدف إلى تقديم صيغة عربية معاصرة لقضية تحاكي القلوب وتساعد في تعزيز ثقافة تمكين المرأة واعتمادها على نفسها في مواجهة أصعب المطبّات والأزمات، وهو النسخة العربية من المسلسل الأميركي الأصلي “The Good Wife” الذي يحمل توقيع كل من روبرت وميشيل كينج في الإدارة والإنتاج، بالإضافة إلى ريدلي سكوت وديفيد زوكر وبروك كينيدي

كمنتجين تنفيذيين.

أُنتجت النسخة الأصلية “The Good Wife” من قبل CBS Studios، بالتعاون مع Scott Free Productions وKing Size Productions. أما حقوق الملكية العالمية فتملكها شركة Paramount Global Content Distribution.