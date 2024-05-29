تضامناً مع غزة.. مغني الراب “ويجز” يرفض إعلان بيبسي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ظل العجز والتواطؤ الدولي عن توفير الحماية للشعب الفلسطيني، تبرز المقاطعة كأداة رئيسية يمكن أن تكون في متناول أيدي الأفراد حول العالم، تعززها قوة الشبكات الاجتماعية وتضامن الشعوب.

وفي هذا الإطار رفض مغني الراب المصري ويجز المشاركة في إعلان بيبسي الجديد لعام 2024، والذي ظهر فيه عدد من المغنين والمشاهير المصريين، وذلك دعماً لحملة المقاطعة وتنديداً بالعدوان على غزة.

وأكد ويجز احترامه لحملات المقاطعة المنتشرة ضد منتجات الشركة، تضامناً مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأبشع جرائم الإبادة الجماعية على يد الاحتلال الإسرائيلي.

وشارك في إعلان بيبسي الجديد كل من عمرو دياب، محمد صلاح، أحمد السقا، كريم محمود عبد العزيز، نوال الزغبي، قصي، وروبرتو كارلوس، وسامي الجابر، مما أثار ردود فعل غاضبة ودعوات لمقاطعة حساباتهم وحظرها رداً على مشاركتهم.

وهاجم عدد كبير من رواد وسائل التواصل الاجتماعي شركة بيبسي بعد إعلانها الجديد، معتبرين أن الشركة تحاول استفزاز الجماهير مجدداً، في مواجهة حملة المقاطعة التي انتشرت خلال الأشهر الماضية.

واستند المحتجون إلى الجملة الأخيرة في الإعلان «خليك عطشان»، مؤكدين أن تكرار هذه العبارة هو رد على حملة «خلينا مقاطعين» التي أطلقها عدد من رواد وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلن ويجز في منشورات عبر حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي عن مقاطعته لبعض المنصات، بسبب ما يتعرض له الفلسطينيون من إبادة جماعية في قطاع غزة على يد الاحتلال.

وفي حفله الأخير في مونتريال في كندا، وجه الفنان رسالة لجمهوره باللغة الإنكليزية، شارحاً فيها ما يجري في فلسطين، وكيف أن الإعلام في الغرب يشوه الحقائق للدفاع عن الاحتلال.