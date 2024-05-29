خلاف الشقيقين مستمر.. هاري يرفض رؤية شقيقه: “شعر بالإهانة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يبدو أن العلاقة بين الأميرين الشقيقين لا تزال متوترة، حيث رفض الأمير هاري أخيراً دعوة لحضور حفل زفاف صديقه المقرّب، دوق وستمنستر السابع هيو غروسفينو الى أوليفيا هنسون، لأنه لا يرغب برؤية شقيقه، الأمير ويليام والتواجد معه في المكان نفسه.

وأوضح أحد الخبراء الملكيين أن الأمير هاري يرى أن قرار عدم حضور زفاف صديقه مرتبط بالخلاف الحاصل بينه وبين شقيقه ويليام، فهو يحاول عدم الالتقاء به أو التواصل معه في أي مناسبة.

وأكدت صحيفة “ميرور” البريطانية في تقرير أن من المتوقع حضور أفراد العائلة المالكة حفل الزفاف الضخم، الذي سيُقام في 7 حزيران/يونيو المقبل في كاتدرائية تشيستر.

وأوضح الخبير الملكي توم كوين، في حديث للصحيفة البريطانية، أن هاري كان يتجنّب حفل الزفاف منذ البداية لأسباب أخرى، إلا أن العامل الرئيس لرفضه كان حضور شقيقه ويليام.

كما أكد الخبير الملكي أن هاري كان ينبغي أن يكون شاهداً رئيساً (إشبيناً) في حفل الزفاف، وحين تمّ اعتماد شقيقه ويليام لتأدية هذا الدور، شعر بالإهانة.

إلى ذلك، ردّت صديقة أميرة ويلز كيت ميدلتون، على الإدعاءات بأن الملكة كانت على اتصال دائم بالأمير هاري أثناء تلقيها العلاج من السرطان، نافيةً وجود علاقة وثيقة بينهما.

وأكدت الشابة في حديث لصحيفة “دايلي ميل” أن “الاجتماع مع هاري هو آخر شيء يريده أو يحتاجه ويليام أو كاثرين في الوقت الحالي”. وأضافت: “الشائعات التي تنتشر هي نوع من الخيال، والأمر لا يتعلق بالاعتذارات، وإنما بحماية العائلة… كيت تتعافى من السرطان، وهم يتجنّبون المواقف الصعبة والمسبّبة للتوتر والمشاكل العائلية”.