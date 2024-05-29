“تتمتع بالقوة الداخلية والمعنويات”.. كيت ميدلتون بمهمات فردية خلال علاجها من السرطان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة الخليج 365: منذ إعلان إصابتها بالسرطان وخضوعها للعلاج الكيماوي في مارس الماضي، تحرص الأميرة كيت ميدلتون على البقاء بعيدة عن أعين الصحافة ولا تلتقي بالجمهور بشكل علني.

وعلى الرغم من العزلة التي تعيشها بهدف العلاج، تم رصد أميرو ويلز مؤخراً مع عائلتها وتقوم بمهمات منفردة بسيطة، بحسب مصدر لمجلة PEOPLE.

وأكد المصدر أن فرقة العمل التابعة للمؤسسة الملكية للطفولة المبكرة نشرت تقريراً جديداً بشأن مبادرة أميرة ويلز التي تشجع الشركات على تهيئة الظروف المناسبة لمساعدة الآباء وأطفالهم، وركز جزء من عملها الملكي على أهمية الخمسة الأوائل من سنوات الطفل.

وأكد أن الأميرة كيت “تبقى على اطلاع كامل بتقدم المشروع ومتابعة كافة التفاصيل المتعلقة به، ولكن هذا الأمر لا يعني بتاتاً انها عادت إلى مهامها الملكية”.

إلى ذلك، تؤكد مصادر من داخل القصر الملكي أنه من غير المتوقع أن تعود كيت لممارسة عملها السابق ومهماتها الملكية قبل أن تحصل على تصريح كامل للقيام بذلك من قبل فريقها الطبي.

وعلى الرغم من أن الأميرة كيت كانت قد قالت إنها “يجب أن تركز على التعافي الكامل”، إلا أنها قد تشارك في بعض الأحداث عندما تشعر بأنها قادرة على ذلك.

وقالت إيلسا أندرسون، المتحدثة السابقة باسم الملكة إليزابيث، لمجلة PEOPLE إن كيت “تتمتع بالقوة الداخلية والمعنويات، وتحظى بدعم زوجها الأمير ويليام وعائلتها، لذا يمكنها الإبتعاد عن المهام الملكية الاجتماعية والتركيز على ما هو أهم، وهو استعادة قوتها”.

ويقول المقربون من الأميرة إن لديهم كل الأمل في أنها عندما تصبح جاهزة، ستعود أقوى من أي وقت مضى.

وكان الأمير ويليام قد تحدث عن زوجته خلال زيارة إلى مستشفى في جزر سيلي، وأكد للمرضات أنها باتت بصحة جيدة.