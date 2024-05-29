أحمد مكي يتخلى عن “الكبير أوي” في رمضان المقبل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: قرر الفنان أحمد مكي الابتعاد عن شخصية “الكبير أوي” في رمضان المقبل والتي استمر في تقديمها على مدار ثماني سنوات، ليقرر أخيراً الخروج من عباءة “الكبير” ويقدّم شخصية جديدة في عمل درامي سيكون مفاجأة للجمهور في موسم رمضان المقبل.

وبدأ مكي بالفعل التحضير للمسلسل الجديد مع المؤلف هاني سرحان، وذلك حتى تنتهي الشركة المنتجة من ترشيح باقي أبطال العمل والتعاقد معهم من أجل الإعلان عن التفاصيل الكاملة للمشروع.

يُذكر أن أحمد مكي شارك خلال الفترة التي قدّم فيها مسلسل “الكبير أوي” في عملين ابتعد بهما عن أجواء المزاريطة، حيث شارك مع هشام ماجد وشيكو في مسلسل “خلصانة بشياكة”، الذي عُرض في عام 2017، ثم عاد إلى “الكبير أوي”، وقّدم ثلاثة مواسم متتالية منه حتى عام 2020، وفي عام 2021 قدّم مسلسل “الاختيار” مع النجم كريم عبد العزيز، وخلال المواسم الثلاثة الماضية جسّد شخصيات مسلسل “الكبير أوي” ولكن بشكل جديد.