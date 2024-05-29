ليلى طاهر بأوّل ردّ على شائعة وفاتها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: ردت الفنان ليلى طاهر على الأخبار التي انتشرت مؤخراً حول تعرضها لوعكة صحية ودخولها المستشفى ثم وفاتها.

وقالت ليلى في تصريحات صحفية: “كل ما يتردد عبارة عن شائعات وهذا الأمر يزعجني للغاية، وأنا الحمد لله بخير وصحتي جيدة، وأقضي وقتي مع عائلتي وأصدقائي”.

وتابعت: لا أعرف لماذا التعجل حول وفاتي، ولو أنا مت الناس كلها ستعرف، وأنا حاليًا أحاول تعويض عائلتي عن فترة غيابي خلال عملي بالفن”.

أما عن إمكانية عودتها للفن بعد قرار اعتزالها، فقالت: “لا رجعة في اعتزالي الفن، ولن أعود مرة أخرى، واكتفي بما قدمته خلال السنوات الماضية”.

وكشفت عن رأيها فيما يقدم حاليًا من أعمال فنية، قائلة: “شاهدت عددًا من المسلسلات الجيدة، ولكن السينما ليست في أحسن حال، والأعمال التي تعرض لا تعيش مع الجمهور، ومعظم فناني الجيل الحالي مجتهدون وليسوا نجومًا”.