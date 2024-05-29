موعد عرض فيلم "Back to Alexandria" في مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة

كشف المخرج المصري السويسري تامر رجلي، عن موعد عرض فيلم "Back to Alexandria" أو "وحشتيني"، في مصر بعد مشاركته بعدة مهرجانات عالمية.

فيلم "Back to Alexandria" أو "وحشتيني"، تم اختياره للعرض ضمن فعاليات أيام القاهرة السينمائية، المقرر إقامته في سينما زاوية، بالفترة من 5 إلى 11 يونيو المقبل .

الفيلم من بطولة النجمة الفرنسية فاني أردان، والنجمة اللبنانية المخرجة والممثلة نادين لبكي، الفنان هاني عادل، الفنانة ليلى عز العرب، الفنانة إنعام سالوسة، والفنان حسن العدل.

تدور أحداث فيلم "وحشتيني" في إطار من الكوميديا والدراما حول "سو" التي ترقد والدتها على فراش الموت يتعين عليها مواجهة ماضيها المؤلم خلال رحلة تقودها إلى مصر وبالأخص مدينة الإسكندرية.