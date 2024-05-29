بعد سنوات من الغياب.. طارق فؤاد يحيي حفل أغاني محمد عبدالوهاب بمسرح السامر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة، تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حفل أغاني موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب، في الثامنة مساء الخميس 30 مايو بمسرح السامر بالعجوزة

ويقام الحفل بالمجان ضمن برنامج "حفلات الخميس الأخير من كل شهر" التي تقيمها هيئة قصور الثقافة وتقدم خلالها أعمال رموز وأعلام الفن والطرب.

يحيى الحفل الفرقة المصرية للموسيقى والغناء بقيادة المايسترو د. مازن دراز، وتقدم عددًا من أشهر الأغاني والمقطوعات الموسيقية لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب

كما يحيي الجزء الثاني من الحفل المطرب الفنان طارق فؤاد، وذلك بعد سنوات من غيابه عن الساحة الفنية، ويقام الحفل بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم.