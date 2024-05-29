نقيب الموسيقيين يهنئ الدكتور رضا بدير بحصوله على جائزة الدولة التقديرية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

قدم الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين التهنئة للدكتور رضا بدير عازف الناي، بعد حصوله على جائزة الدولة التقديرية، حيث كان ترشيحه بقرار نقيب الموسيقيين ومجلس الإدارة.

الفنان مصطفى كامل كان قد تم نقله للمستشفى فجر يوم التصويت على جوائز الدولة وأصر علي العودة لمنزله الساعة الثامنة صباحاً رغم نصيحة الأطباء بعدم مغادرة المستشفى وضرورة عمل الفحوصات والتحاليل اللازمة لمعرفة سبب هبوط ضغط الدم المفاجئ الذي سبب له حالة إغماء وفقدان للوعي.

بعدها حضر النقيب جلسة المجلس الأعلى للثقافة للتصويت رغم حالته المرضية، وقال: إن هذه الجلسة هي بمثابة التكريم الحقيقي الملموس والمؤرخ لكل مبدع أعطى لمصر وللعالم العربي سنوات عمره، ومن وجهة نظري أن أجمل لحظة في حياة أي مُبدع حقيقي هي أن يشعر بالتكريم وهو على قيد الحياة وأمام أهله وأسرته ومجتمعه الذي عاش وسطه.

وأضاف: على رأس هذا القرار كان لزاماً علي أن أكون متواجداً ومسانداً للفنان الكبير الدكتور رضا بدير أستاذ آلة الناي والذي عشت معه عمراً جميلاً من الإبداع على مدى ٣٥ عاماً داخل أروقة الاستوديوهات بمصر والعالم العربي، أنا وزملائي الفنانين الكبار .

وباعتبار الدكتور رضا بدير أحد أهم العازفين المصريين فقد أمتعنا جميعاً كفنانين بمصاحبته لنا في أعمالنا الفنية، بالإضافة إلى تشريف مصر دائماً بمصاحبته لجميع فناني العالم العربي كأحد أبرز العازفين المصريين بالحفلات التي أقيمت بجميع مسارح الوطن العربي.

واختتم نقيب الموسيقيين حديثه قائلا: أهنئ أنا ومجلس إدارة النقابة ونيابة عن الجمعية العمومية لموسيقيين مصر أخي الكبير دكتور رضا بدير على هذه الجائزة الغالية جائزة الدولة التقديرية.