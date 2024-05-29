بعد صدمة مذبحة رفح.. نانسي عجرم تريند موقع "أكس" لهذا السبب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

دخلت النجمة اللبنانية نانسي عجرم، قوائم تريند موقع "أكس"، بعد مشاركتها في إحياء حفل مؤسسة مي شدياق للإعلاميين.

النجمة اللبنانية، دخلت القائمة، بالتزامن مع انتشار مقطع فيديو لها من الحفل، وهي توجه التحية وتؤكد تضامنها مع الصحفيين و الإعلاميين، الذين يتابعون الأحداث الجارية في لبنان وغزة، ووصفتهم بـ أبطال الميدان،

نانسي عجرم اختتمت كلمتها بتوجيه رسالة إلى ضحايا مجزرة رفح ، قائلة: "قلوبنا معكم".

النجمة نانسي عجرم، كانت قد عبرت عبر صفحتها في موقع فيسبوك، عن صدمتها من العدوان الإسرائيلي، على الفلسطينيين في رفح، وكتبت: "كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون، صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال، ⁧‫مجزرة رفح‬⁩".