شكرا لقرائتكم خبر عن رحاب الجمل تنضم إلى فريق عمل مسلسل برغم القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة رحاب الجمل فى تصريحات لـ الخليج 365 أنها انضمت إلى فريق عمل مسلسل برغم القانون، من بطولة النجمة إيمان العاصى، حيث تقدم أحد الأدوار الرئيسية فى العمل الذى تدور أحداثه فى إطار اجتماعى لا يخلو من التشويق ومقرر بدء تصويره خلال الأيام المقبلة.

مسلسل برغم القانون من تأليف نجلاء الحديني، وإخراج شادي عبد السلام وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، ويشارك فى بطولته ايمان العاصى وهانى عادل، فرح يوسف، محمد القس، جورى بكر، ويواصل صناعه التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير للعرض في موسم الأوف سيزون على إحدى قنوات المتحدة للخدمات الإعلامية.

وتألقت رحاب الجمل في موسم رمضان الماضى، بمسلسل بيت الرفاعى من بطولة: أمير كرارة، أحمد رزق، سيد رجب، ميرنا جميل، محمد لطفى، تامر نبيل، صفاء الطوخى، ملك قورة، إيناس كامل، عايدة رياض، أحمد فؤاد سليم، أحمد عبد الله، مصطفى عباس وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة سينرجى.

كما شاركت في مسلسل "صدفة" بطولة ريهام حجاج، ويشارك بجانبها كل من خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رشدى الشامى، فراس سعيد، نور إيهاب، ميار الغيطى، عمرو صحصاح، تامر يسرى، عبير منير، سليم الترك، رباب ممتاز، وردشان مجدى، علاء خالد وهشام منصور، وتأليف أيمن سلامة وإخراج سامح عبد العزيز.