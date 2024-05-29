شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر يحافظ على تصدره قائمة الأكثر مشاهدة على watch it منذ عرضه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مازال مسلسل "دواعى السفر" يتصدر قائمة الأكثر مشاهدة على منصة watch it، منذ عرضه ويحافظ على رقم 1 فى القائمة، والمسلسل أحدث أعمال المنصة الأصلية، ومكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتين كل يوم أربعاء.

والمسلسل من بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.