شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 5.. على يلتقى بشقيقه سمير ويغضب من القبطان إبراهيم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " موعد على العشاء"والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، والتقى على "أمير عيد" بشقيقه سمير " أحمد فاضل" عند قبر والدهما، وتحدث معه سمير أنه يفتقده وعليه أن يزوره فى الاستوديو ولكن على رفض وتركه، ثم تحدث سمير أمام قبر والده، قائلا" أن مش زعلان منه أنا زعلان عليه".

وتحدث على فى الطريق مع ابنة القبطان إبراهيم التى تدرس فى أستراليا وقالت له" لازم تسترجع الايام الحلوة اللى عشتها، كنت فيها مبسوط مع الناس اللى بتحبهم".

وبعد ذلك دخل على شقة القبطان إبراهيم "كامل الباشا" ووجده هو و داليا" دنيا وائل" يشاهدان صورة فى طفولته فى الصندوق التى تركته طليقته شريفة " آية حلمى" ليغضب على منه.

دواعى السفر مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.