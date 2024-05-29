مادونا تدخل في علاقة رومانسية جديدة بشاب يصغرها بثلاثين عامًا

على ما يبدو أن جدول أعمال الفنانة العالمية مادونا المزدحم ضمن جولتها الفنيّة العالميّة لم يمنعها من إيجاد مساحة للرومانسية.

فبعد انفصالها عن مدرّب الملاكمة جوش بوبر، الذي يصغرها بثلاثين عاماً، يبدو أن مادونا لا تزال “ضمن أجواء الحلبة” من خلال الكشف عن قربها من الملاكم البريطاني، ريتشارد رياكبورهي، الذي يبلغ من العمر ٣٤ عاماً.

ووفقًا لصحيفة “ذا صن”، أصبحت مادونا، ٦٥ عامًا، قريبة من “رياكبورهي” بعد انفصالها عن “بوبر”، والذي التقت به أثناء حضورها عرض الأزياء لدار “بربري”. وتابع المصدر “التقى ريتشارد بمادونا من خلال عالم الموضة فهما يستمتعان كثيرًا بصحبة بعضهما البعض.ط لكن في الوقت الحالي، هما مجرد صديقَين جيدَين”

الصداقة بين الملاكم ومادونا ليست جديدة. هناك مؤشرات على صداقتهما، مثل منشور على انستغرام ظهرت فيه مادونا وهي تجلس في حضن “رياكبورهي” الذي يأمل أن تدعمه مادونا في معركته القادمة في ١٥ حزيران/يونيو، حيث يهدف للحصول على بطولة العالم للوزن المتوسط من كريس بيلام سميث في “سيلهيرست بارك” وذلك من خلال حضورها للمباراة في حال تواجدت في لندن.

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وكانت مادونا قد أنهت علاقتها بـ جوش بوبر بسبب تضارب الجداول الزمنية الناجمة عن جولتها العالمية، ما لم يترك سوى القليل من الوقت لعلاقتهما، كما أن الثنائي لم بتقابلا منذ أشهر بسبب التزامات مادونا بالجولات، ما دفعهما إلى اتخاذ قرار متبادل بالانفصال. وكان الانفصال وديًا، دون أي خيانة أو دراما وبقِيا صديقَين.

على الرغم من هذه التغييرات الشخصية، تواصل مادونا جذب الجماهير في جميع أنحاء العالم، حيث توازن بين حياتها الشخصية والتزاماتها المهنية.

ترجمة موقع الخليج 365