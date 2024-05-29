مي سليم تكشف عن حبّ جديد… والحدث السعيد قريبًا

كشفت الممثلة مي سليم أنها تعيش قصة حب مع رجل من خارج الوسط الفنّي.

وقالت “سليم” في تصريح خاص لـ “سينماتك” على هامش مشاركتها في العرض الخاص لفيلم “بنقدّر ظروفك”، الذي تشارك في بطولته الى جانب الممثل أحمد الفيشاوي، انها ستحتفل بإرتباطها قريباً، وقالت:” إنشاء الله قريباً سأعلن خبر لذيذ جداً من الممكن ان يكون هناك علاقة من خارج الوسط الفني”.

نذكر ان مي سليم كانت قد أعلنت انفصالها عن زوجها في العام ٢٠١٣ بعد زواج دام عامين ونتج عنه طفلتهما ليلي.

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أحدث أعمال مي سليم فيلم “بنقدّر ظروفك” الذي تشارك فيه الى جانب احمد الفيشاوي، نسرين طافش، محمود حافظ وغيرهم.

يعالج الفيلم الذي تتوالى أحداثه في قالب كوميدي قصة شاب يخوض صراعات من أجل الزواج بابنة الجيران، حيث تلعب مي سليم دور صبيّة خفيفة الظلّ من الطبقة المتوسطة، فيما تقدّم نسرين طافش شخصية فتاة تدير صفحةً للطبخ على يوتيوب، وذلك ضمن معالجة من تأليف وإنتاج المخرج المصري السوداني الأصل سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.