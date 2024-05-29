"تحيا المقاومة لتحيا فلسطين" شعارها.. تفاصيل الدورة 50 لمهرجان جمعية الفيلم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت إدارة مهرجان جمعية الفيلم السنوي للسينما المصرية، عن البوستر الرسمي لدورتها الخمسون، المقرر إقامتها بسينما مركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية، في الفترة من 1 إلى 9 يونيو المقبل

إدارة المهرجان، اختارت النجم الكبير حسين فهمي، ضيف الشرف بالدورة.

وتقام الدورة التي يدخل بها المهرجان اليوبيل الذهبي، تحت شعار "تحيا المقاومة لتحيا فلسطين ".

وتشهد الدورة تنافس 8 أفلام على جوائزها، منها: "وش في وش، فوي فوي، بيت الروبي، وداعا جوليا، 19 ب"

وتضم لجنة التحكيم ،المخرج هاني لاشين رئيسًا، وعضوية كل من، د. رانيا يحيى عميد المعهد العالي للنقد الفني بأكاديمية الفنون، ود. رحمة منتصر المونتيرة السينمائية، وأستاذ المونتاج بمعهد السينما، والمخرج عادل الأعصر، ورئيس اتحاد النقابات الفنية المخرج عمر عبد العزيز، ود. غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، ومن النقاد طارق الشناوي، ماجدة خير الله، وماجدة موريس، و د. وليد سيف.

ويشارك في لجنة التحكيم، د. محسن أحمد مدير التصوير والمخرج السينمائي، ود.محمود محسن مهندس الديكور السينمائي وأستاذ الديكور بمعهد السينما، والمهندس الصوت والمسكاج مجدي كامل.