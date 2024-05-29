فيلم "الحَرَش" في المسابقة الرسمية لمهرجان روتردام للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

ينافس فيلم الحرش للمخرج فراس الطيبة بالمسابقة الرسمية في مهرجان روتردام للفيلم العربي (30 مايو - 2 يونيو) ويعُرض ببرنامج الأفلام القصيرة 1 يوم السبت 1 يونيو الساعة 12 ظهرًا بحضور مخرج الفيلم.

تدور أحداث الفيلم في البرية، وبعد انقطاع طويل، حيث يلتقي شقيقان في الطريق لدفن والدهم، فيتعين عليهم التوصل إلى قرار مشترك لكن ليس قبل مواجهة الماضي. من خلال التعمق في الدوافع الكامنة وراء تصرفات الإنسان في عالم يتسم بالصراع، يقوم الفيلم بتشريح لأمراض القلوب ويطرح تسائلاً عن مصدر الغرائز البدائية.

فيلم الحرش من تأليف وإخراج فراس الطيبة، وإنتاج مجد حجاوي (شركة لبيبة للإنتاج)، ويشارك في الإنتاج أحمد عامر، وبطولة خالد الغويري وعدي فواز وتصوير غسان نظمي، ومونتير إياد حمام. وكان الفيلم قد تلقى تمويلًا من صندوق دعم الأفلام الأردني، وإيماجينيريوم، وA.A Films، وتتولى MAD Distribution توزيع الفيلم في العالم العربي.