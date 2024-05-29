الفيلم الروائي القصير "عقبالك يا قلبي" بمهرجان روتردام للفيلم العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي

يواصل الفيلم القصير "عقبالك يا قلبي" للمخرجة شيرين مجدي دياب رحلته مع المهرجانات السينمائية، حيث تم اختياره للمشاركة في المسابقة الرسمية لفئة الأفلام القصيرة ضمن فعاليات مهرجان روتردام للفيلم العربي بهولندا، بعدما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان مالمو بالسويد

"عقبالك يا قلبي" فيلم روائي قصير تدور أحداثه عن عامل توصيل طلبات يؤدي عمله المعتاد، وبينما يقوم بتوصيل إحدى الشحنات، تخرج الأمور فجأة عن السيطرة.

الفيلم من تأليف وإخراج شيرين مجدي دياب، وبطولة: علي الطيب وولاء الشريف، ومدير التصوير عبدالرحمن الفولي، وموسيقي تصويرية خالد داغر، ومصممة ملابس نيرة الدهشوري، وإشراف فني وديكور أيمن الهامي، ومهندس صوت رامي عثمان، وتصميم شريط الصوت إبراهيم الدسوقي، ومونتاج كمال الملاخ، ومنتج فني أحمد غزال، وإنتاج Reflect Productions (محمد حلمي، شادي سلامة، وشيريهان أبو ليلة).