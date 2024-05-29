"ابعد عني علشان أنا وحش".. نجل شعبان عبدالرحيم يهدد رضا البحراوي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

شن المطرب الشعبي عدوية شعبان عبدالرحيم، هجوما ضد المطرب الشعبي رضا البحراوى، واتهمه بالتعدي على إحدى أغانيه.

المطرب عدوية شعبان عبدالرحيم نشر مقطع فيديو، عبر صفحته في موقع فيسبوك، وقال: "يا رضا أنا قلت لك بلاش أنا، وبلاش الأغنية دي، علشان كده بتخسرني، أنا مش عايز أغلط لغاية دلوقتي، أنا قولتلك وحذرتك، هتيجي تغني الأغنية معايا بالاستديو، مرضيتش نغنيها معايا في الاستديو، يبقى متغنيهاش في الشغل".

وتابع: "الأغنية من ألحاني وكلمات عم إسلام خليل، وتوزيع أشرف البرنس، إنت مرضيتش تغنيها في الاستديو معايا، يبقى تبعد عني وعن الأغنية، علشان أنا وحش، وقسما بالله إنت هتزعل مني".

ونشر عدوية شعبان عبدالرحيم، التهديد عبر مقطع الفيديو، بعد ساعات من كتابته تعليق، قال فيه: "يا رضا يا بحراوي، يا حرامي الأغاني والأفكار ما تغنيش الأغنية تاني، أنا مش عايز أغلط لحد دلوقتي عشان أنا باقي عليك ما تخلنيش أزهق وأعمل حاجات تزعلك مني".