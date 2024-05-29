موعد ومكان عزاء الفنان اللبناني الراحل فؤاد شرف الدين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-مصطفى حمزة:

كشفت أسرة الفنان اللبناني الراحل فؤاد شرف الدين، عن موعد ومكان إقامة العزاء بعد وفاته أمس الثلاثاء، بعد صراع مع المرض.

وأكدت أسرة الفنان الراحل، تلقي العزاء قبل وبعد مراسم تشييع الجنازة اليوم الأربعاء في جبانة روضة الشهيدين.

وتتقبل الأسرة العزاء أيضا غدا الخميس، في منزل العائلة بالعاصمة اللبنانية بيروت، شارع مار إلياس الرئيسي.

نقابة ممثلي المسرح والسينما والإذاعة والتلفزيون في لبنان‏، أعلنت أمس الثلاثاء عن وفاة الفنان الراحل ،عبر صفحتها في موقع فيسبوك، وكتبت: "رحل عن عالمنا منذ قليل النجم السينمائي الكابتن فؤاد شرف الدين في مستشفى هارون، حيث كان يعالج عقب العملية التي خضع لها في رأسه.. وكان الكابتن حتى اللحظات الأخيرة يقاوم الوجع ويكابر على آلامه، خصوصاً أن كل من يعرفه يعلم تماماً مدى عزيمته القوية وصموده ومقاومته لكل المحن".

وأضافت النقابة: "رحم الله فؤاد شرف الدين، النجم الذي عشق لبنان حتى الرمق الأخير، وخالص التعازي لكل أفراد أسرته، لا سيما ابنته الممثلة جمانة، التي كانت رفيقة درب والدها ولم تفارقه للحظة طيلة فترة تواجده بالمستشفى".

وأضاف البيان: "النجم الكبير كان قبل فترة بسيطة قد دخل إلى المستشفى بسبب بعض الآلام في الكلى وتماثل للشفاء وشارك بمسلسل “2024” الذي عرض في رمضان المنصرم، وايضا بفيلم” الرب يراني”، وبعدها انتكست صحته وتبين أنه يعاني من ورم حميد في الرأس وخضع لعملية استئصال في مستشفى “سيدة لبنان” وقبل دخوله الى غرفة العمليات كانت معنوياته عالية جداً.. وبعد العملية تماثل للشفاء وغادر إلى منزله إلا أن حالته ساءت فجأة وفقد الكثير من دمه وتم ادخاله مجدداً إلى مستشفى هارون حيث تم التبرع له بالدم، وكان من المقرر أن يخضع غداً لعدد من التحاليل والاشعة لكن المنية وافته".

وفي ختام بيانها، كتبت النقابة: "نقابة الممثلين تنعى الكابتن فؤاد شرف الدين وتتقدم من عائلته ومحبيه والجمهور اللبناني والعربي بأحر التعازي.. رحم الله فؤاد شرف الدين ” شاك نورس العرب” واسكنه فسيح جناته".

الفنان اللبناني فؤاد شرف الدين، رحل عن عمر يناهز 83 عاما، بعد مشوار فني حافل، وشارك في أفلام " نساء في خطر"، و "الفرار"، و "المجازف"، ومسلسلات "زمن الأوغاد"، و"ديالا"، وكان من ضيوف شرف مسلسل "الدالي"