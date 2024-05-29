شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 5.. على يراقب شقيقه والقبطان إبراهيم يعزم هدى على القهوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - راقب على " أمير عيد" خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " موعد على العشاء"- والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية- شقيقه سمير عن بعد حتى أغلق استوديو التصوير ثم فتح الاستوديو ودخل ليشاهد التغيرات التى حدثت بعد وفاة والده.

وطلب القبطان إبراهيم " كامل الباشا" من دكتور هدى " نادين " أن يعزمها على القهوة وجلسوا وظلوا يتحدثون معا عن حب على له ويخاف عليه مثل والده وأنه يحتاج أن تأتى ابنته سلمى من استراليا حتى تكون بجانبه ولا تتركه مثل ما حدث مع على و والده.

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأية، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.