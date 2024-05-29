شكرا لقرائتكم خبر عن دواعى السفر الحلقة 5.. على يحكى للقبطان إبراهيم قصته مع والده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حكى على "أمير عيد" لقبطان إبراهيم خلال أحداث الحلقة الخامسة، من مسلسل دواعى السفر بعنوان " موعد على العشاء"والذى يعرض على منصة watch it، وأحدث أعمالها الأصلية، قصته مع والده من البداية حتى وفاته.

وتحدث على عن والده أنه مهندس وقرر أن يفتح استوديو تصوير لذلك تركته والدته ولم تقف معه ومن صغره قرر أن ينتقم من والدته بسبب تركها لوالده و أصبح أغنى مخرج إعلانات و قرر أن يحقق حلم والده واشترى سيارة قديمة كان يريد اقتناءها ولكن فى ذلك اليوم قال له "أنا مش عاوز منك حاجه مش كل حاجه تقول بعملها عشانك عاوزك تعيش مبسوط" وغضب على منه وتركه ولم يرد على مكالمته حتى توفى ثم قال على لقبطان إبراهيم" الكل استغنى عن والدى الطيب والدتى وأصحابه وأنا فى النهاية".

والمسلسل مكون من 10 حلقات، ويعرض حلقتان كل يوم أربعاء ومن بطولة أمير عيد، كامل الباشا، نادين، أحمد غزى، أيمن الشيوى، جلا هشام، أحمد فاضل، دنيا وائل، سلمى الكاشف، نادر جوده، آية حلمى، آدم الألفى، مريم ناعوم، ياسمين سمير وتأليف وإخراج محمد ناير.

ويتعاون النجم أمير عيد مع السيناريست محمد ناير في مسلسل دواعى سفر للمرة الثالثة بعد مسلسل ريفو، وهى التجربة الأولى لمحمد ناير في الإخراج وهو مؤلف المسلسل أيضًا.

ويعد مسلسل دواعى السفر أولى تجارب محمد ناير في عالم الإخراج التليفزيونى، بعد النجاحات الكبيرة التي حققها في عالم التأليف ونالت على إعجاب الجمهور وآخرها مسلسل ريفو بجزأيه، مما شجعه على خوض التجربة الإخراجية ويكون في العمل المؤلف والمخرج.