بطلا الملاكمة في وزن الخفيف الثقيل الروسي ديمتري بيفول والليبي مالك الزناد يتواجهان في “موسم الرياض”

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يترقب محبو الملاكمة حول العالم النزال الكبير الذي سيجمع في العاصمة السعودية الرياض ضمن “موسم الرياض” وعلى أرض “المملكة أرينا” يوم السبت المقبل ١ يونيو ٢٠٢٤، الملاكم الروسي ديمتري بيفول حامل لقب رابطة الملاكمة العالمية في فئة السوبر للوزن الخفيف الثقيل منذ ٢٠١٧، والملاكم الليبي مالك الزناد، حيث يسعى كلا البطلين للمحافظة على سجلهما الخالي من الهزائم طوال ٢٢ مباراة.
وتعد رابطة الملاكمة العالمية التي يحمل الملاكم بيفول لقبها إحدى المنظمات الأربع الكبرى التي تعترف بها عالم الملاكمة الاحترافية، ومن أبرز حاملي ألقابها أسطورة الملاكمة محمد علي كلاي وأحد أبطال نجوم الملاكمة في العالم مايك تايسون وذلك في وزن الثقيل، فيما دشن وزن الخفيف الثقيل الذي حددته الرابطة عند وزن كحد أقصى ٧٩.٤ كيلوغرام، في العام ١٩٦٣، وكان أول من حصل عليه الملاكم الأمريكي ويلي باسترانو.
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وسيخصص اليوم لإجراء التمارين العامة فيما سيكون يوم الخميس مخصصاً للمؤتمر الصحفي على أن يجري الملاكمين يوم الجمعة “الوزن الرسمي” قبل المشاركة في نزال السبت الكبير.
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