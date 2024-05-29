شكرا لقرائتكم خبر عن المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية يكرم اليوم اسم عمار الشريعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقيم المركز القومى للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمى حفلا موسيقيا غنائيا لتكريم اسم الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعى؛ بحضور رموز ونجوم الموسيقى المصرية، اليوم الأربعاء في تمام الساعة 8 مساء، بالمسرح القومي، تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، وإشراف المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي.

ويتضمن برنامج الحفل الذي تحييه فرقة أعز الناس بقيادة المايسترو د. ماجد سرور، وبمشاركة الفرقة الموسيقية للمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية، روائع ألحان الموسيقار الراحل عمار الشريعي، بمشاركة علي الحجار، هشام عباس، الفنانة هدى عمار، الفنانة إيمان عبد الغني، الفنان أحمد محسن، والفنانة هند عمر، وعازفة الفلوت بالمركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية؛ الفنانة رانيا عمر.

ويختتم الحفل بإهداء أسرة الموسيقار الكبير الراحل عمار الشريعي؛ درع تذكاري وشهادة تقدير لرحلة العطاء الفنية للراحل عمار الشريعي.

وكانت دار الأوبرا المصرية أحيت مؤخرا ذكرى عمار الشريعي بحفل غنائي يجمع محمد الحلو وعلي الحجار، بمصاحبة الفرقة الموسيقية، بقيادة المايسترو تامر غنيم، بمشاركة نجوم الأوبرا: أميرة أحمد، نهى حافظ، محمد حسن، حنان عصام، أنغام مصطفى، رحاب عمر، وعازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، مع كورال الأطفال، وبحضور وزيرة الثقافة.