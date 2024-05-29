خمسة أعمال درامية على قنوات MBC ومنصة “شاهد” تحصد ثمان جوائز في حفل توزيع “جائزة الدانة” للدراما

حصدت خمسة أعمال درامية عُرضت على قنوات MBC ومنصة “شاهد” ثمان جوائز قيّمة في حفل توزيع “جائزة الدانة” للدراما التي أقيمت خلال الدورة الـ ١٦ لـ “مهرجان الخليج للإذاعة والتلفزيون” في مملكة البحرين.

في هذا السياق، فاز مسلسل “خيوط المعازيب” الذي عرض على MBC1 ومنصة “شاهد” بجائزتَي أفضل نَصّ وأفضل مسلسل اجتماعي، وفاز مسلسل “سكة سفر ٣” الذي عُرض على MBC1 و”شاهد” بجائزة أفضل مسلسل كوميدي، كما فاز مسلسل “سندس ٢” الذي عرض على MBC1 و”شاهد” بجائزة أفضل مسلسل خليجي بحسب تصويت الجمهور.

في موازاة ذلك، فاز الممثل نايف البحر بجائزة أفضل وجه صاعد عن مسلسل “ثانوية النسيم” على “شاهد”، وفازت شجون الهاجري بجائزة أفضل ممثلة عن مسلسل “غسيل” على “شاهد”، وفاز كل من عبد المحسن النمر بجائزة أفضل ممثل والمخرجَيْن عبد العزيز الشلاحي ومناف عبدال بجائزة أفضل مخرج عن مسلسل “خيوط المعازيب” على MBC1 و”شاهد”.

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الجدير بالذكر أن جائزة “الدانة للدراما” تنظمها وزارة الإعلام البحرينية بالتعاون مع جهاز إذاعة وتلفزيون الخليج، وتضم هذه الجائزة عدة فئات هي: أفضل عمل درامي خليجي (مسلسل اجتماعي، مسلسل كوميدي)، أفضل عمل درامي عربي، أفضل ممثل دور أول، أفضل ممثلة دور أول، أفضل ممثل صاعد (ممثل شاب، ممثلة شابة)، أفضل موسيقى تصويرية، أفضل نص، وأفضل مخرج، وجائزة الجمهور لأفضل مسلسل خليجي.