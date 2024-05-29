يحيى جابر وأنجو ريحان في ثاني تعاون لهما سوياً من خلال " شو منلبس "

ميرنا وليد - بيروت - بعد مسرحية "مجدرا حمرا" مع الممثلة أنجو ريحان قدم الكاتب يحيى جابر مع ريحان ثاني أعمالهما سوياً وهي مسرحية بعنوان "شو منلبس" عُرضت في 27 آذار/ مارس وتزامنت مع الموعد السنوي لليوم العالمي للمسرح، على خشبة مسرح المدينة قبل أن تعرض في مسرح مونو ويستمر عرضها حتى 30 من الشهر الجاري، كما أنها ستعرض لاحقاً في لبنان أيضاً وستجول عدة دول.

جابر طرح عدة مواضيع في المسرحية مرتبطة من وجهة نظره بما عاشه اللبنانيين خلال الحرب اللبنانية، وتجسد ريحان هذه المواضيع من خلال مجموعة من الشخصيات قدمتها في العمل هي الطفلة يارا، الوالد يوسف، الوالدة نجوى، الجارة، الراهبة، ومعلمة الدين الإسلامي، الصديقة منال، التلميذ صديق الدراسة، المهجرة صاحبة المنزل في منطقة الرميلة، السيدة السويسرية كلير مندوبة الصليب الأحمر الدولي.

العمل يستمر 110 دقائق وتدور القصة حول يارا، الابنة الكبرى للقيادي في الحزب الشيوعي اللبناني يوسف سلامة، وعن رغبة العائلة في إنجاب صبي بعد أن رزقوا بأربعة فتيات ما دفعها الى لعب دور الصبي في غياب والدها الذي إعتقل في النبطية قبل أن يُنقل الى معتقل أنصار ومنه الى معتقل داخل فلسطين وبعد تحرره من الأسر تعرض لثلاث محاولات إغتيال محلية.

ويجسد العمل حين تحظى يارا بفرصة ارتداء المايوه جين أقامت في منطقة الرميلة المعروفة بميولها اليسارية.

بدأت المسرحية بأغنية لكوكب الشرق أم كلثوم "ليلة حب" حيث رقصت ريحان على أنغام الأغنية وتمايلت على خشبة المسرح الى أن وقفت على مستوى أعلى وكأنها إبتعدت عن أرض الواقع وبدأت بسرد قصتها.

اما المنديل الأبيض التي حملته معظم الوقت فكان أداة تمثيلية إستعانت به لتجسيد مختلف الشخصيات من كل الفئات العمرية، والستار الأبيض وراءها كان الفاصل بين مشهد وآخر.